Morto Domenico Zucchetti, fondatore della software house italiana: inventò la dichiarazione dei redditi automatizzata

L'imprenditore Domenico Zucchetti, 85 anni, si è spento questa sera nel suo palazzo nel centro storico di Lodi. Nel 1977 creò il primo software in Italia valido per l'elaborazione automatica delle dichiarazioni dei redditi che fu presto commercializzato su scala nazionale. Nel 1978 fondò l'azienda Zucchetti, che tra gli anni '80 e 2000 entrò anche nei settori dell'automazione industriale e della robotica, collocandosi anche su mercati esteri come gruppo Zucchetti. Un'azienda che ora ha il quartier generale a Lodi e sedi in varie parti del mondo: anche in Cina, Stati Uniti, Brasile e Germania.

L'azienda

Il suo ultimo grande progetto, ancora da completare, è la trasformazione di quello che era stato il primo centro commerciale della città di Lodi nel quartier generale della sua azienda, del quale ha fatto in tempo a veder realizzato il grattacielo di 14 piani all'ingresso del capoluogo.