Martedì 1 Gennaio 2019, 10:33 - Ultimo aggiornamento: 01-01-2019 12:41

Donna travolta e uccisa nella serata di San Silvestro a Massanzago, nel padovano. Intorno alle 20 unaè stata investita dall'auto guidata da un 81enne di Borgoricco, indagato perSecondo i primi riscontri la donna stava attraversando sulle strisce pedonali in via Roma quando è stata travolta e sbalzata contro il parabrezza dell'auto, ricadendo rovinosamente sul manto stradale. Ferita ma in gravissime condizioni la 68enne è stata portata all'ospedale di Camposampiero, dove è deceduta due ore dopo il ricovero. L'uomo è risultato negativo ad alcoltest e drug test. Sul posto i Carabinieri.