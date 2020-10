«Vado a fare una passeggiata», mamma esce di casa e scompare: trovato cadavere nel fiume

SAN DONA' DI PIAVE (VENEZIA) - Sono ore di apprensione per la scomparsa di una donna, di cui non si hanno più notizie da martedì mattina. Lei si chiama Elena Gulino, ha 54 anni, ha due figli di 20 e 30 anni e risiede in via Turati con la sorella ed il cognato. Poco fa è stato trovato un cadavere nel fiume dalle parti di Eraclea: potrebbe trattarsi di lei.

Secondo le informazioni fornite, la donna era uscita da casa l'altro giorno verso le 10.30, dicendo che andava a fare una passeggiata. Di lei, però, non si è saputo più nulla. I familiari, in attesa che scattassero le 48 ore, il tempo necessario per la denuncia di scomparsa, preoccupati per il destino della donna, hanno iniziato a diffondere la notizia sui social, chiedendo aiuto tra amici e conoscenti.

Donna scomparsa, identikit

Elena vestiva dei fuseaux neri, un giubbotto dello stesso colore ed aveva con sé un marsupio rosso; non risponde al cellulare, che a quanto pare risulta spento e non aveva portato documenti. La scomparsa è stata denunciata alla compagnia dei carabinieri sandonatese che ha comunicato il tutto alla Prefettura, che ha attivato il piano provinciale ricerca persone scomparse. In tutto il territorio sono iniziate le ricerche, anche con l'ausilio di un elicottero; ma al momento della donna nessuna traccia. Tutte le ipotesi sono aperte, compresa quella di un possibile gesto estremo. Chi avesse informazioni utili al ritrovamento della donna, contatti i carabinieri.

