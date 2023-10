«Cosa fai nella vita per permetterti questa auto?», il tiktoker Eddy Beef picchiato in strada: «Andrò via da Milano»

Il tiktoker Eddy Beef, all'anagrafe Eduardo Biasi, ha raccontato sui social di aver subito un'aggressione in strada a Milano. Il giovane, popolare grazie ai video in cui chiede ai proprietari di macchine di lusso «cosa fai per permetterti questa auto?», sarebbe stato picchiato mentre girava uno dei suoi contenuti. «Mi hanno spaccato la faccia a Milano», ha detto.

Shiva arrestato per tentato omicidio, sparò a due ragazzi a Milano. «Rivalità tra rapper»

Eddy Beef aggredito a Milano: cosa è successo

Da quel che racconta, si trovava sull'auto di lusso di un imprenditore che sta finanziando alcuni suoi video, con cui regala «soldi e PlayStation in giro per l'Italia. Da quando abbiamo pubblicato il primo contenuto di questo genere tantissime persone hanno iniziato a seguirci», quando «mi si affiancano due ragazzi, che prontamente vedono una grande mazzetta di soldi e provano a rubarmeli dalle mani.

Poi la denuncia: «Milano purtroppo è diventata veramente pericolosa, io credo di trasferirmi al più presto e non mi sento sicuro», dice Biasi, che alle sue centinaia di migliaia di followers raccomanda: «State attenti quando girate per Milano».