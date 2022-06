Eolie, l’ospedale a rischio. Allarme di turisti e residenti: una sola struttura per sette isole

Un solo ospedale per sette isole. In costante carenza di medici, ridotto quasi ad un poliambulatorio e con il timore che si arrivi a chiuderlo. A Panarea la stagione turistica inizia all’insegna delle proteste. L’incubo di inizio estate, per chi qui abita tutto l’anno e per i tantissimi vacanzieri, è legato al rischio che l’unica struttura ospedaliera (già oggi in agonia) venga chiusa definitivamente. Eppure, i reparti servono un bacino di 17...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati