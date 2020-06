Colpito da un masso mentre si arrampica: alpinista muore sul colpo

Un alpinista di 65 anni, di Conegliano, è morto oggi mentre stava arrampicando lungo la via Lomasti, parete Sud della Creta di Pricotic, nel gruppo del monte Cavallo nel bellunese. L'uomo è stato colpito da un masso verso le 11.30. A dare l'allarme un compagno di arrampicata.

Al momento dell'impatto l'uomo si trovava a quota 1900 metri, a circa due terzi della via e stava facendo sicurezza al capocordata che arrampicava dal punto di sosta. Con lui, sulla stessa sosta, c'era un'altra cordata. L'allarme, a causa dell'assenza di rete telefonica nella zona, è partito con un SOS da un GPS Garmin ed è stato rilevato dalla centrale Garmin in America, quindi trasmesso alla Protezione Civile di Roma e infine alla SORES. I soccorritori della stazione di Moggio Udinese del Soccorso Alpino e Speleologico, assieme alla Guardia di Finanza di Sella Nevea e ai Vigili del Fuoco si sono recati a Casera Winkel, punto di partenza del sentiero che conduce alla base delle pareti.

Contestualmente è arrivato sul posto, sopra la parete, anche l'elisoccorso regionale. L'equipe medica con il tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino è stata calata sul posto, in parete, con il verricello, ma il medico ha soltanto potuto constatare la morte dello scalatore. Una volta ottenuta l'autorizzazione alla rimozione della salma, sul posto è stato inviato per le operazioni di recupero l'elicottero della Protezione Civile che, in una prima rotazione, ha prelevato la persona deceduta e, nelle successive, gli altri alpinisti presenti in parete.



Ultimo aggiornamento: 20:43

