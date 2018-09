Venerdì 7 Settembre 2018, 17:06 - Ultimo aggiornamento: 07-09-2018 18:27

Ci sono due nuove vittime italiane della. Si tratta di un 80enne di Vanzaghello (Milano), e di una 82enne di San Donà di Piave (Venezia). Il primo, ricoverato all'ospedale Humanitas di Rozzano dopo aver contratto un'infezione da virus West Nile, aveva sviluppato un'encefalite.LEGGI ANCHE: Febbre del Nilo, casi triplicati in un anno. In Sardegna animali contagiati La donna, invece, era stata ricoverata 20 giorni fa e si trovava nel reparto rianimazione. Da giugno sono stati segnalati 365 casi di Febbre del Nilo occidentale in Italia, di cui 19 deceduti. È quanto riporta il bollettino dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss) che riassume i risultati delle attività di sorveglianza nei confronti del virus del West Nile.