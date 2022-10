Filippo Felici, dopo l'accoltellamento alla schiena l'arresto lampo: fermato un 24enne

Filippo Felici (nella foto con il padre Stefano) è morto per strada dopo aver ricevuto una coltellata alla schiena. Quando la polizia e l'autoambulanza del 118, sono arrivate a sirene spiegate in via Pubblio Rutilio Rufo al Tuscolano, il 25enne era già morto. Il cadavere del giovane era disteso a terra con un rivolo di sangue che scorreva dalla schiena. E dopo un'indagine lampo, durata solo quattro giorni, il suo assassino è stato arrestato.

L'indagine lampo

L'indagine della squadra mobile della polizia di Stato si è conclusa con il provvedimento nella notte tra giovedì 27 e venerdì 28 ottobre. Il presunto omicida, coetaneo della vittima, si trova attualmente in carcere e si è avvalso della facoltà di non rispondere. Ascoltato, ha parlato di uno screzio maturato con la Filippo Felici qualche giorno prima dell'assassinio non specificando però altro. Felici il primo novembre avrebbe compiuto 25 anni e da tempo lavorava in una pizzeria al taglio a Colli Albani. Il suo sogno era quello di sfondare nel mondo della ristorazione.

La dinamica

Secondo quanto ricostruito dalle indagini di polizia, la sera dell'aggressione il giovane stava tornando a casa quando è stato colpito alle spalle. Fatale un'unica pugnalata. L'omicidio è avvenuto intorno alle due del mattino. A dare l'allarme è stato un passante.