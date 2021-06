Firenze, presa la banda dei Rolex: rapinarono la giornalista Cesara Buonamici e il marito

Catturata a Firenze la banda dei Rolex: la squadra mobile della Questura del capoluogo toscano, in collaborazione con quella di Napoli, ha catturato tre persone ritenute responsabili, a vario titolo, di una rapina messa a segno quasi un paio di mesi fa in via Vecchia di Pozzolatico a Firenze ai danni della giornalista Cesara Buonamici, volto noto del Tg5, e del marito, il medico Joshua Kalman. Si tratta di rapinatori che erano giunti da Napoli nel capoluogo toscano appositamente per pedinare la coppia: ora due sono finiti in carcere, uno agli arresti domiciliari e un quarto denunciato e perquisito. La sera di sabato 24 aprile, intorno alle 20, la coppia si trovava a bordo di un'auto nel comune di Impruneta (Firenze), quando fu avvicinata da due persone scese da uno scooter guidato da un terzo uomo. I rapinatori si sporsero all'interno dell'abitacolo e con violenza strapparono gli orologi di ingente valore che la coppia aveva al polso, un Patek Philippe Nautilus in acciaio ed un Cartier Panther in oro bianco, per poi allontanarsi velocemente tutti e tre in sella allo stesso mezzo a due ruote. Quella stessa sera i 'Falchì della squadra mobile fiorentina, diretta da Andrea Di Giannantonio, hanno passato al setaccio ogni singolo fotogramma estrapolato dalle telecamere della videosorveglianza cittadina, riuscendo a ricostruire minuziosamente tutti gli spostamenti nonché le fasi preparatorie e successive al colpo della batteria criminale composta da 4 uomini, uno dei quali aveva fatto da palo durante la rapina.

APPROFONDIMENTI EMILIA ROMAGNA Rapina sulla A1, assalto a un portavalori: chiodi e mezzi in fiamme,... ROMA Roma, rapinati da due ragazze conosciute in chat: «Se dici... ROMA Smalling, ladri in casa nella notte: Paola Ferrari subì una...

Roma, rapinati da due ragazze conosciute in chat: «Se dici qualcosa ti ammazzo. Sono figlia di un boss»

Le indagini

Secondo quanto emerso nel corso delle indagini il gruppo, composto da rapinatori 'trasfertisti' campani di età compresa tra i 25 e i 50 anni, è arrivato a Firenze con un Suv ed un furgone, a bordo del quale viaggiava anche lo scooter utilizzato per la rapina. Il colpo è stato preceduto da un pedinamento delle vittime per le strade cittadine: il Suv utilizzato dai malviventi è stato ripreso in più tratti urbani mentre, insieme allo scooter, segue l'auto della coppia. Durante questo pedinamento il conducente del ciclomotore si è anche affiancato alla macchina delle vittime per scrutare l'interno dell'abitacolo. Gli investigatori sono, infine, risaliti ai luoghi dove i 4 avevano soggiornato, prima e dopo il colpo, rispettivamente nel pistoiese e nella zona intorno ad Arezzo, per poi fare rientro a Napoli.

Rapina sulla A1, assalto a un portavalori: chiodi e mezzi in fiamme, ma i banditi falliscono il colpo

Caccia al quarto rapinatore

Sulla base di quanto emerso nel corso delle indagini il sostituto procuratore della Repubblica presso la Procura di Firenze, Christine Von Borries ha richiesto ed ottenuto dal gip del Tribunale del capoluogo toscano un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di quattro uomini, tre dei quali sono finiti in manette questa mattina a Napoli: due sono stati accompagnati nel carcere napoletano di Poggio Reale, mentre il terzo è stato sottoposto agli arresti domiciliari sempre a Napoli. Sono ancora in corso le ricerche del quarto rapinatore. Un quinto uomo, colui che, secondo gli investigatori, ha trasportato lo scooter da Napoli a Firenze a bordo di un furgone, è stato invece indagato in stato di libertà e sottoposto a perquisizione domiciliare.