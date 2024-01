Fleximan e la strage degli autovelox, accusa di apologia di reato per gli automobilisti che lo esaltano: cosa si rischia

L'ultimo abbattimento, il 12esimo della serie, è avvenuto sulle strade del Veneto. L'ennesimo autovelox divelto da Fleximan, l'ignoto vandalo che si scaglia contro gli impianti per rilevare le velocità delle auto e sanzionare chi non rispetta i limiti. Con il plauso degli automobilisti che iniziano anche ad inneggiare sui social al loro "benefattore" e "giustiziere". Rischiando, però. Cosa? l'accusa di apologia di reato.

Carceri, Fleximan colpisce ancora: autovelox segato con un flessibile

Fleximan, l'ultimo "colpo"

L'ultima volta ha colpito in provincia di Padova, lungo la strada regionale 10 nel territorio del Comune di Carceri.

Apologia di reato, cos'è

Le approvazioni e le esortazioni a ripetere i gesti di "Fleximan" contro gli autovelox sulle piattaforme social potrebbero comportare la sussistenza dell'accusa di apologia di reato. Lo ha ipotizzato a Treviso il procuratore della Repubblica Marco Martani, rispondendo alle domande dei giornalisti. L'ultimo episodio registrato tre giorni fa a Riese Pio X (Treviso) viene classificato dalla Procura come «danneggiamento aggravato» e su di esso è in corso la ricerca degli autori dell'abbattimento della base del palo che sorreggeva l'«occhio elettronico».

Più semplice appare invece l'identificazione dei molti soggetti che, in particolare attraverso gruppi Facebook dedicati all'immaginario «vendicatore», hanno applaudito e manifestato approvazione per gli episodi, concretizzando, se la magistratura convergerà su tale lettura, la fattispecie di «difesa o esaltazione di fatti o comportamenti illeciti o comunque contraria alle leggi» prevista e sanzionata dal codice penale.

L'apologia di delitto è normata ai sensi all'art. 414, comma 3, del codice penale che riguarda l'istigazione a delinquere, fattispecie che sanziona l'istigazione a commettere reati, delitti o contravvenzioni che siano. E recita.

«Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell'istigazione:

con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti; con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a euro 206, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni.

Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel numero 1. Alla pena stabilita nel numero 1 soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti(4). La pena prevista dal presente comma nonché dal primo e dal secondo comma è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. Fuori dei casi di cui all'articolo 302, se l'istigazione o l'apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l'umanità la pena è aumentata della metà. La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Fleximan, come e dove opera

Il primo episodio in cui il "giustiziere" degli automobilisti è comparso alle scene risale alla notte tra il 18 e il 19 maggio 2023, quando è stato "colpito" l'autovelox di Bosaro, al chilometro 51 della statale 16. Il 29 maggio, è stata la volta del velox sulla Regionale 482 Altopolesana, l'ex Statale Ostigliese, a Baruchella, attivo dal 12 aprile. Il 19 luglio è toccato al velox di Bosaro, appena reinstallato. Il 6 agosto è stata la prima volta del velox sulla Provinciale 46 a Mazzorno Destro, a Taglio di Po, mentre nella notte del 2 novembre è stato abbattuto di nuovo l'autovelox di Baruchella.

La notte di Natale era poi toccato nuovamente al velox di Taglio di Po e, per la prima volta a quello in località Garzara, a Corbola, lungo la Regionale 495, l'ex Statale di Codigoro. Ultima, del velox installato sulla Romea, la Statale 309, al chilometro 71,760, nel tratto più meridionale del territorio comunale di Rosolina, poco distante dal ponte sul Po di Levante. E via discorrendo, di episodio in episodio.