Forze Armate e forze dell'ordine festeggiano San Valentino con romantici post sui social

Nel giorno in cui si festeggia San Valentino anche Forze Armate e forze dell’ordine hanno voluto celebrare il patrono e protettore di tutti gli innamorati con dei suggestivi post pubblicati sui social. L’Aeronautica Militare ha scelto l’immagine del comandante delle Frecce Tricolori, Gaetano Farina, che con le mani disegna un cuore dall’abitacolo del suo velivolo. “In tutto quello che facciamo ci mettiamo il cuore” la frase che è stata posta a corredo.

I carabinieri hanno postato invece la foto di una pattuglia davanti la Basilica di San Valentino a Terni. Ma hanno anche regalato ai loro followers un brano eseguito da tre saxofoni della della Banda musicale dell'Arma dei Carabinieri ricordando che, come diceva Massimo Troisi, per ricominciare, a volte non è necessario ripartire da zero, se c'è del buono attorno a noi.

L’Esercito ha fatto una scelta particolare scrivendo: “Siamo innamorati del nostro lavoro e agiamo con dedizione e passione”. Il post è accompagnato dalla foto di un soldato cinofilo con il suo cane.

La Polizia di Stato ha ricordato la festa degli innamorati con un cuore disegnato sulla neve che si è depositata su una pantera del 113. Ma ha postato anche la foto di due agenti in servizio sulla neve di Cortina dietro un gigantesco cuore rosso.

Infine la Guardia di Finanza ha scelto l’immagine di due finanzieri che ammirano insieme un cielo azzurro sul quale compare una nuvola a forma di cuore. Un San Valentino molto social all’insegna del romanticismo e della dolcezza.

