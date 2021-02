San Valentino a Castellammare per Mario Balotelli: passeggiata e selfie

San Valentino stabiese per il bomber del Monza, ex Nazionale, Mario Balotelli. L’attaccante, che ha a Napoli la figlia Pia, nata dalla relazione con Raffaella Fico, aveva postato in mattinata il video del lungomare di Castellammare vuoto per la chiusura ordinata dal Sindaco Cimmino. In serata è stato avvistato per le strade della città, dove si è concesso ad alcuni selfie e conversazioni cordiali con quanti lo hanno riconosciuto.

Ultimo aggiornamento: 21:55

