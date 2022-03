Morto "Frate Mitra", Silvano Girotto scomparso a 82 anni: il legionario francescano che ha fatto arrestare i capi delle Brigate Rosse

È morto Silvano Girotto, conosciuto con il nome di Frate Mitra. Era salito alle cronache durante gli anni di piombo, per la sua collaborazione con i carabinieri che ha portato all'individuazione e alla cattura degli esponenti delle Brigate Rosse Renato Curcio e Alberto Franceschini, nel settembre 1974. Originario di Caselle Torinese, era noto anche come Padre Leone. Avrebbe compiuto 83 anni fra qualche giorno ed è scomparso dopo una lunga malattia.

«E così signori - scriveva in una lettera aperta alle BR - mentre strombazzavate ai quattro venti il vostro folle proclama di attacco al cuore dello Stato, al cuore siete stati colpiti voi. È vero: i carabinieri hanno agito con la mia attiva collaborazione. Non ho mai inteso negarlo e non ho mai risposto prima al vostro ameno volantino solo perché impegnato a preparare per voi ulteriori legnate». Nella sua vita combattè in Cile contro il regime di Pinochet e dove fu tra i fondatori del Movimento di Sinistra Rivoluzionaria.