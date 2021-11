L'ex rapper "Fratellì" torna in libertà: era finito in carcere per aver aggredito la fidanzata

«Ho preso er muro fratellì», frase divenuta cult nella Rete. A pronunciarla, anzi urlarla, Algero Corretini ovvero l'ex rapper conosciuto sui social anche come 727 Wrldstar, in un video demenziale in cui, sfrecciando all'impazzata a bordo della sua automobile, cercava di impartire "lezioni" di guida a un non meglio identificato "fratellì". Video che terminava con l'impatto contro un muro fortunatamente senza conseguenze se non per il paraurti dell'automobile.

APPROFONDIMENTI 1727 WRLDSTAR Rapper 1727 wrldstar «Fratelli', ho preso il muro...»...

Rapper 1727 wrldstar «Fratelli', ho preso il muro...» arrestato, botte alla compagna con un bastone di ferro

L'assurda e pericolosissima bravata aveva regalato il "successo" a Corretini: i followers al suo profilo Instagram lievitarono a livelli dda influencer. Tanto che il programma tv Le Iene gli dedicarono un servizio, andandolo a trovare a casa sua. "Fratellì" viveva in compagnia di Giorgia Roma, al secolo Simona Vergaro, presentata come "ex pornostar" dalla Iena di turno. Poi, però, sull'ex rapper calò l'oblio. Colpa di una denuncia per percosse sporta dalla Vergaro e del conseguente carcere per aggressione. Detenzione di 10 mesi che Corretini ha scontato nel carcere di Rieti.

Il ritorno ai social

Da ieri "Fratellì" è tornato in libertà e, nonostante i follwers siano notevolmente diminuiti, la Rete non ha potuto ignorare il suo ritorno. Il viso ormai completamente invaso dai tatuaggi, Corretini con un telefonino che lui stesso reputa scarso («sto a zero, ma appena metto insieme due soldi mi compro l'iphone») ha girato e pubblicato una ventina di storie. Anche in queste è alla guida e si rivolge a un fantomatico "fratellì", ma i messaggi non sono affatto amichevoli e non promettono nulla di buono («il tormento è tornato. Stai in campana, non ti allargare»). Insomma, non c'è più niente da ridere.