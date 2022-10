Muore durante un'escursione, la tragedia sui monti Ernici: il corpo recuperato con l'elicottero

Muore durante una escursione in località Intignano, sui monti Ernici di Alatri. La vittima è un 58enne di cui al momento non si conoscono le generalità. Il decesso pare sia avvneuto per un improvviso malore. Per recuperare il corpo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Il velivolo è atterrato presso l'elisuperficie dell'ospedale "San Benedetto" di Alatri.