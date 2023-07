Thomas Bricca, ucciso ad Alatri: svolta nelle indagini, arrestati Roberto e Mattia Toson, padre e figlio. Nuovi elementi dall'analisi del suo cellulare

Due persone sono state arrestate dai carabinieri perché ritenute responsabili dell'omicidio di Thomas Bricca, il giovane ucciso ad Alatri la sera del 30 gennaio scorso. Si tratta Roberto Toson di 47 anni ed il figlio Mattia Toson di 22. La Procura della Repubblica di Frosinone ha rilevato quelle che ritiene gravi incongruenze tra i racconti che hanno fornito agli inquirenti durante questi mesi di indagini e quanto trovato invece sullo smartphone della vittima. I particolari dell'operazione saranno resi noti in una conferenza stampa convocata in Procura a Frosinone alle 10,30.

L'omicidio di Thomas Bricca

Thomas è stato ucciso da un colpo di pistola mentre si trovava al "Girone", di Alatri, e indossava un giubbotto di colore bianco.

Una delle prime ipotesi è che si fosse trattato di uno scambio di persona. Nei giorni precedenti in città c'erano state due risse tra bande rivali e per dimostrare la loro supremazia i componenti di una di queste avevano deciso di aprire il fuoco.

Le indagini

Le indagini si erano subito concentrate sulle risse e sui partecipanti, in particolare sul fatto che nella seconda di queste fosse stato umiliato un fratellastro di Roberto Toson. Gli investigatori, diretti dal procuratore Antonio Guerriero, hanno lavorato mesi per ricostruire tutti i particolari e oggi si è arrivati agli arresti.





I dati sul cellulare di Bricca

Nei giorni scorsi i carabinieri del Racis ne avevano effettuato la 'copia forense" dei dati dopo avere chiesto l'intervento del produttore al fine di forzare la password posta dal ragazzo a sicurezza del telefonino. Thomas venne ucciso da uno dei colpi di pistola esplosi da due persone in sella ad uno scooter che poi si erano dileguate facendo perdere le loro tracce. Fin dall'inizio i carabinieri avevano concentrato l'attenzione su Roberto Toson di 47 anni ed il figlio Mattia Toson di 22. La sera precedente al delitto, nel centro storico di Alatri c'era stata una lite al culmine della quale Francesco Dell'Uomo (zio acquisito di Mattia) era stato picchiato e appeso nel vuoto ad una balaustra. A farlo era stato un gruppo rivale del quale faceva parte un ragazzo di origini marocchine, Omar Haudy, entrato in contrasto con i Toson. La sera del delitto, Thomas era nel gruppo di amici nel quale c'era anche Omar ed entrambi indossavano un giubbino di colore chiaro. Da subito le indagini avevano ipotizzato che si fosse trattato di una spedizione punitiva dei Toson per l'aggressione a Dell'Uomo.