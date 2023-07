«È stato Mattia». Il marito non capisce e allora lei ripete: «È stato Mattia». Per gli investigatori non ci sono dubbi, Luciana Coccia, nonna del 22enne arrestato per l’omicidio di Thomas Bricca, sta rivelando al marito, Luciano Dell’Uomo, che è stato il nipote a sparare la sera del 30 gennaio al Girone. È il 9 febbraio, sono da poco passate le nove di sera, i nonni di Mattia si trovano nell’ufficio del Nucleo investigativo dei carabinieri, presso il Comando di Frosinone, in attesa di essere ascoltati. Non sanno che le telecamere stanno registrando i loro colloqui.

I due parlano prima di una motocicletta o un motorino, di Niccolò (il fratello più piccolo di Mattia), ma il mezzo, dicono, è rotto e in disuso da più di un anno. Poi ad un certo punto la nonna chiede al marito: «A che ora è rientrato Mattia lunedì sera?». Il marito risponde: «Boh». Si finisce a parlare di quello che è accaduto ad Alatri e la nonna dice: «È stato Mattia!». Luciano Dell’Uomo muove la testa come a dire: «Nomn Ho capito». La moglie, a voce bassissima, ripete: «È stato Mattia». Il marito sembra cadere dalle nuvole: «A fa che?». Allora la moglie, scrivono gli investigatori dell’Arma che stanno seguendo il colloquio ripreso dalle telecamere nascoste, «in risposta, fa un movimento con la mano destra che è parzialmente coperto dalla borsa poggiata sul tavolo. si vede che alza e abbassa il pollice mimando l’azione di sparo di una pistola». Insomma, per i carabinieri, non c’è dubbio che Luciana Coccia stia facendo capire al marito che è stato il nipote a sparare nell’agguato avvenuto pochi giorni prima al Girone e che è costato la vita a Thomas Bricca. Anche perché il marito, quasi non si riesca a capacitare, chiede ulteriore conferma alla moglie mimando ancora con la mano il gesto della pistola che spara e la donna annuisce. «Lo ha detto a te?», chiede allora Luciano Dell’Uomo. E la moglie risponde: «Lo ha fatto capire».

LA VIOLENZA

Luciana Coccia e Luciano Dell’Uomo tenteranno di cancellare eventuali prove a carico di Mattia e Roberto Toson, anche se per un attimo pensano ancora che non possano aver fatto una cosa del genere. Pensano che quello che vanno scrivendo i giornali siano esagerazioni e se ci fosse stato qualcosa di concreto li avrebbero arrestati. Ma Luciana Coccia, a proposito del figlio, in una conversazione intercettata, continua a dire: «Intanto è stato lui». E poi i due ammettono che padre e figlio sono dei violenti. «Non ci sta quello grosso grosso ma che andate facendo sempre a mazzate.. ci sta. E non si può fare. Perché a mazzate può succedere una volta...»

E la moglie quindi commenta sconfortata: «Tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i giorni». Il marito aggiunge: «Come qualcuno guarda storto... mazzate». I coniugi ricordano di un fatto successo a Fiuggi in cui Mattia avrebbe picchiato uno ubriaco e dicono che padre e figlio «non stanno bene». I loro comportamenti troppo spesso sono incontrollati, anche tra di loro. Tanto che ad un certo punto Luciano Dell’Uomo dice alla coniuge: «Hai visto che faccia da pazzo ha messo con il figlio, mo si ficcano dentro d soli». Al che la mogiie ammette: «Quello è pazzo, non ragiona».