Elettra Lamborghini, la foto con la nonna commuove i fan: «Ogni volta che sono nei paraggi passo a salutarla. Non dimenticatevi mai di farlo»

Elettra Lamborghini ha sempre dichiarato di essere molto legata alla sua famiglia e alle sue origini, nonché ai suoi amati cavalli che non lascerebbe mai. La cantante è molto riservata per quanto riguarda i genitori e le sorelle e, infatti, nei suoi canali social non compaiono quasi mai, salvo il marito Afrojack che, comunque, è un personaggio molto famoso a livello mondiale.

Quando, però, si tratta di occasioni speciali, Elettra non esita un secondo a scattarsi un selfie con il parente di turno e a esprimere il suo amore come, ad esempio, è successo quando le sue sorelle, le gemelle Flaminia e Lucrezia hanno compiuto 22 anni.

Nelle scorse ore, sul proprio profilo Instagram, la cantante ha pubblicato una foto insieme a una persona a lei molto cara: la sua nonna.

Elettra Lamborghini ha pubblicato alcune nuove storie sul proprio profilo Instagram, ma una in particolare, ha fatto commuovere i suoi fan.

La cantante sorride verso l'obiettivo del suo smartphone e, accanto a lei, c'è una signora di una certa età che, a sua volta, sorride. Quindi, Elettra ha scritto: «Ogni volta che sono nei paraggi, passo a salutare la mia nonnetta. Non dimenticatevi mai di farlo» e ha aggiunto l'emoticon sorridente circondata da cuoricini.

In questo momento, la cantante e il marito Afrojack stanno vivendo a Miami, Stati Uniti e, quindi, è più difficile che Elettra riesca a vedere la sua famiglia, anche se, come ha spiegato in una sua storia Instagram, la sente sempre per telefono.

Elettra Lamborghini è molto amata sui social e cerca di raccontarsi nel modo più sincero possibile attraverso le sue storie e i suoi post. Uno degli argomenti che, ultimamente, la cantante ha affrontato con una certa frequenza, è stato quello delle adozioni in Italia e nei vari Paesi del mondo. Il suo monologo a Le Iene si era concentrato proprio su questo.