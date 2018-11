Anziana cade davanti al camino e muore avvolta dalle fiamme

Lunedì 19 Novembre 2018, 16:51 - Ultimo aggiornamento: 19-11-2018 17:02

Cade, sbatte la testa e muore carbonizzata davanti al camino. La tragedia si è consumata ieri a Casalattico, dov’è morta Pasqualina Crinca, 85 anni.Per lei inutili tutti i soccorsi. Quando i carabinieri e i vigili del fuoco sono arrivati nella sua abitazione, per lei non c’era più nulla da fare. Il corpo dell’anziana era stato quasi interamente avvolto dalle fiamme che dal camino si sono propagate agli indumenti e a una poltrona. Il pm, dopo l’intervento del medico legale, ha concesso il nulla osta per i funerali.