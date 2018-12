Martedì 4 Dicembre 2018, 20:11 - Ultimo aggiornamento: 04-12-2018 21:03

«Se sono il mostro di Firenze? “No di certo. Come faccio ad essere il mostro di Firenze io?». Così l’ex legionario,, indagato di recente dalla Procura di Firenze, ai microfoni de, il programma di Rai1 condotto da. «Sono indagato chissà perché…forse perché ero il più adatto, nel senso che io ho girato il mondo, sono stato nella legione straniera, ho fatto la guerra del Vietnam e hanno pensato che io potevo fare queste cose, poi avevo le pistole». Chi è allora il mostro di Firenze? «Chissà, se lo sapessi non lo direi di certo a nessuno. Mi hanno messo in croce sempre in questa maniera, che ho fatto di male io?».