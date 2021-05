L'Arma dei Carabinieri duplica l'albero Falcone e ne distribuisce 500.000 piantine nelle scuole italiane

L’albero che cresce a Palermo in via Notarbartolo dove abitava Falcone dopo la sua morte è diventato un simbolo. Nel 29° anniversario della strage di Capaci l’Arma dei Carabinieri ha voluto rendere omaggio a Giovanni Falcone, all’uomo e al suo coraggio per sostituire alla cultura della morte quella della vita.

I Carabinieri con il Raggruppamento Biodiversità ha avviato le procedure per la duplicazione e distribuzione dell’albero di Falcone quale simbolo dell’iniziativa “Un albero per il futuro” promossa dal Ministero per la Transizione Ecologica.

Il progetto prevede la donazione e la messa a dimora nelle scuole italiane di circa 500.000 piantine che andranno a comporre un grande bosco diffuso. Gli studenti potranno seguire poi, tramite una piattaforma web, crescita e capacità delle piante di assorbire anidride carbonica.