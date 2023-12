Giulia Cecchettin, la nonna: «Filippo era il suo primo amore. Mi dispiace per i genitori, anche per loro è un dolore terribile»

«Era una ragazza forte ma allo stesso tempo aveva un animo buonissimo, ed era eternamente allegra, per lei andava sempre tutto bene. Era come una ragazzina, amava i pupazzi, era una rosa che sta sbocciando». Così descrive la nipote a Pomeriggio Cinque su Canale 5, Carla Gatto, nonna di Giulia Cecchettin - uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta - i cui funerali si celebreranno domani a Padova.

Il funerale

«Domani - ha aggiunto - sarà una giornata molto dolorosa.

Un pensiero per Filippo

Parlando di Filippo, attualmente in carcere, l'anziana ha detto che le «dispiace molto per i genitori perché penso sia un dolore terribile per loro sapere cos'ha fatto loro figlio. Un pensiero per lui? Non lo so, non lo conoscevo, l'ho intravisto una volta sola. Giulia era innamorata all'inizio, era il suo primo amore, era una gioia per lei. Poi, quando ha manifestato qualche scontento ho detto che aveva fatto bene a lasciarlo, che avrebbe dovuto costruire la sua vita andando avanti per la sua strada e che avrebbe trovato l'uomo giusto per lei».

La frase di Turetta

«Giulia - è il suo ricordo - era una ragazza solare, espansiva, una ragazzina dei nostri tempi che viene da una famiglia buona e purtroppo ha trovato questa fine speriamo che sia di esempio, visto tutto il clamore che la vicenda ha creato spero che serva a qualcun altro. Speriamo che non ci siano troppi emuli, questi ragazzi sono così superficiali, che vogliono fare la stessa cosa». Sulla morte di Giulia è intervenuta in trasmissione anche la madre di un'amica di Filippo la quale ha detto che la figlia le ha raccontato che dopo che i due giovani si erano lasciati «è rimasta impressa una frase in particolare, un concetto che Filippo ha spiegato e ha detto £no perché io sono convinto che io e Giulia siamo fatti per stare insieme l'uno con l'altro, però io ho già capito e lei ancora non l'ha capitO". Mia figlia ha detto a Filippo 'è un pò troppo, guarda che non puoi, se è già la seconda volta che vi lasciate, evidentemente un motivo c'è'».