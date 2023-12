Giulia Cecchettin, dove seguire i funerali: attese 10mila persone a Padova, allestiti due maxi-schermi

Si terranno domani alle ore 11 i funerali di Giulia Cecchettin, la 22enne uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta. Le esequie nella Basilica di Santa Giustina, a Padova. Sono attese circa 10mila persone. Sarà lutto regionale in Veneto e all'Università di Padova, dove Giulia avrebbe dovuto discutere la tesi in Ingegneria biomedica: le lezioni mattutine saranno sospese.

Filippo Turetta vede i genitori: «Ora non sono più solo, ma so che non mi perdonerete». I pm: ci ha detto tutto

Giulia Cecchettin, come seguire i funerali

Nella piazza della Basilica saranno allestiti due maxischermi. L'invito a partecipare è rivolto a tutti non solo per ricordare Giulia, ma per non dimenticare tutte le donne uccise da un uomo. Il padre, Gino Cecchettin, terrà molto probabilmente un discorso nel corso delle esequie.

La seconda cerimonia

La bara della 22enne sarà poi trasferita a Saonara, dove ci sarà un'altra cerimonia religiosa più intima, prima della tumulazione nel piccolo cimitero cittadino in provincia di Padova, dove Giulia sarà sepolta a pochi passi dalla mamma Monica, morta poco più di un anno fa.

Zaia: «Mattarella non ci sarà»

«Ho parlato con il Quirinale, e il presidente Mattarella non sarà al funerale di Giulia. Di altre partecipazioni nazionali, non so nient'altro». Lo ha detto stamani a Venezia il presidente del Veneto, Luca Zaia, a margine di un punto stampa a Venezia. Il governatore ha confermato invece la propria partecipazione, in compagnia degli assessori regionali Manuela Lanzarin e Cristiano Corazzari. Anche il prefetto lagunare uscente, Michele Di Bari, parteciperà alle esequie.

Padova blindata

Padova sarà blindata, con modifica della viabilità e chiusura dell'area di Santa Giustina e parte di Prato della Valle. Il Comune ha emesso una dettagliata ordinanza per tutta la durata delle esequie, a partire dalle 9.00 fino alle 13.00, considerato che «è prevista un'alta partecipazione sia di autorità che di cittadini, che potranno seguire la cerimonia anche dall'esterno della basilica attraverso due maxi schermi».

Quindi per «garantire l'ordinato svolgimento della cerimonia funebre, si rende necessario adottare una serie di provvedimenti temporanei di viabilità nel comparto viario di Prato della Valle». Le modifiche riguardano il transito degli automezzi, l'uso della Ztl e l'istituzione di divieti di sosta.