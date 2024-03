Giulio Regeni, il processo. Il pm: «La Farnesina si attivi per la collaborazione dell'Egitto»

Processo Giulio Regeni. «Il quadro complessivo che è emerso è quello di una ragnatela che piano piano, tra il settembre del 2015 ed il 25 gennaio del 2016, si è stretta attorno a Regeni da parte degli imputati. Ragnatela creata sia attraverso l'acquisizione del passaporto a sua insaputa, perquisizioni in casa in sua assenza, pedinamenti, fotografie e video, sia attraverso le persone "amiche"è che Regeni frequentava le quali riferivano, in tempo reale, agli imputati dei loro incontri con l'italiano». È quanto ha affermato in aula il procuratore aggiunto di Roma, Sergio Colaiocco illustrando la lista dei testimoni da ascoltare nel processo a carico di quattro 007 egiziani.