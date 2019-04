Martedì 2 Aprile 2019, 14:38 - Ultimo aggiornamento: 02-04-2019 15:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Era stato assunto soltanto da qualche giorno per lavorare in un cantiere sul raccordo anulare di Roma, nei pressi dello svincolo per l'autostrada Roma-Napoli. In quel posto di lavoro, lunedì sera, ha trovato la morte. Si tratta di Francesco Florio, 50 anni, di Acuto.L'operaio ciociaro è stato travolto da un'auto in corsa che ha proseguito corsa, ma l'automobilista è stato rintracciato poco dopo la dalla polizia che lo ha denunciato per omicidio stradale. Sono in corso gli accertamenti per capire se fosse sotto l'effetto di droghe o alcol. Per il cinquantenne di Acuto non c'è stato nulla da fare: lascia una moglie e due figli.