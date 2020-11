Una donna è morta e il marito è rimasto ferito in un incendio divampato in una villetta indipendente in via Quarto Mascherone, in zona Giustiniana, alla periferia di Roma. Lo riferiscono i vigili del fuoco. Sul posto sono intervenute due squadre dei pompieri.

L'uomo versa in condizioni gravi.

Ultimo aggiornamento: 19:30

