Fidanzati travolti da auto sull'A19, erano fermi sulla corsia d'emergenza: morti due 23enni

Due persone sono morte e tre sono rimaste ferite in un incidente stradale che intorno alle 7 ha coinvolto tre vetture nel tratto dell'autostrada A19 Catania-Palermo tra gli svincoli di Gerbini Sferro e Catenanuova, nel territorio di Centuripe ( Enna). L'autostrada è stata chiusa in entrambe le direzioni per poter consentire l'atterraggio dell'elicottero del 118. Successivamente la corsia in direzione Palermo è stata riaperta



I due morti hanno entrambi 23 anni e si chiamano Emanuele Bellia e Roberta Cucchiara; i feriti sono la sorella di Bellia, Sofia, 22 anni, un coetaneo, Giacomo Olea e Marco Tumminelli, il più grave. Quest'ultimo, che viaggiava su una Fiat Doblò, ha investito l'auto dei quattro ragazzi, una Peugeot 306, parcheggiata sulla corsia d'emergenza per un guasto. I giovani stavano andando al mare, quando l'auto si è fermata. Emanuele e Roberta sono scesi dalla Peugeot e sono stati falciati dall'auto che sopraggiungeva; i due ragazzi feriti erano rimasti in macchina. I feriti sono stati trasportati in elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania e al Civico di Palermo.



Sempre in Sicilia ci sono stati altri due incidenti mortali. Michelangelo Giano, 28 anni, di Trapani, è morto invece in un incidente stradale sulla provinciale che conduce a San Vito Lo Capo: la sua auto si è scontrata con un'altra vettura. Una persona è morta e una è rimasta gravemente ferita, invece, nello scontro tra un'auto e un mezzo pesante lungo la Palermo-Agrigento. Il traffico è interrotto tra Cammarata e Bivio Manganaro.

Lunedì 13 Agosto 2018, 14:07 - Ultimo aggiornamento: 13-08-2018 14:40

