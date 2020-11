Incidente in provincia di Agrigento, morta una donna di 59 anni. Furgone contro un'auto

Tragedia sulle strade, oggi pomeriggio, in Sicilia. È infatti di un morto e tre feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto lungo la statale 115 'Sud Occidentale Sicula' ad Agrigento. A perdere la vita è stata una donna di 59 anni di Licata. Per cause ancora da accertare all'altezza del chilometro numero 208, un veicolo e un furgone si sono scontrati. La vittima era in macchina con la figlia che risulta essere fra le tre persone ferite.

Il traffico è stato temporaneamente bloccato in entrambe le direzioni. Sul luogo dell'incidente hanno lavorato le squadre Anas e le forze dell'ordine per la gestione del traffico e per consentire la riapertura al traffico nel più breve tempo possibile.

Ultimo aggiornamento: 21:37

