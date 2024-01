Caserta, cadavere carbonizzato in auto a Lo Uttaro: è giallo

Un'autovettura con il corpo carbonizzato di un uomo è stata trovata in località Lo Uttaro a Caserta (via Appia), ex sede della discarica di Caserta, al confine con il comune di San Nicola la Strada. È giallo sulla dinamica della morte e dell'incendio.

La vettura è intestata a un uomo di 90 anni che viveva con la moglie e il fratello nell'abitazione accanto al giardino dove è stata trovata la vettura. Sul posto, i carabinieri della compagnia di Caserta che hanno avviato le indagini.