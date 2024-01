Duplice omicidio ad Agrigento, due donne trovate morte in case diverse: chi sono le vittime e cosa è successo

Duplice omicidio in provincia di Agrigento. Due donne trovate morte in case diverse. La prima, in cortile Avenia, sarebbe morta in seguito ad un incendio della residenza ed è carbonizzata. L'altra, in via Da Vinci, è stata trovata cadavere in un lago di sangue.

Ucciso dopo una lite con il vicino per i rifiuti: fermato 63enne

Potrebbe trattarsi di un duplice omicidio: le due abitazioni non sono distanti.

L'intervento del sindaco

«Ho appreso la notizia stamani dalla stampa, aspetto di avere maggiori informazioni per capire meglio cosa sia accaduto. Ma l'intera comunità è sconvolta da una simile violenza». A dirlo all'Adnkronos è Maria Grazia Brandara, sindaco di Naro ( Agrigento), dopo la morte di due donne, trovate cadavere nella notte in due diverse abitazioni a poca distanza l'una dall'altra. La prima era in un lago di sangue, la seconda è morta carbonizzata nell'incendio della casa. L'ipotesi privilegiata dagli investigatori è quella di un duplice omicidio. Pare, infatti, che le due donne fossero amiche. Il marito di una delle due era morto da tempo. «Non conoscevo personalmente le due vittime - aggiunge il primo cittadino -, ma la loro morte resta un trauma per la nostra piccola comunità. Come sindaco non posso che provare un grande dolore».

Le vittime

Sono state identificate le due donne trovate morte all'alba di oggi a Naro, piccolo centro dell'agrigentino. Si tratta di Delia Zarniscu, 54 anni e Maria Rus, 58 anni, entrambe romene.I loro corpi sono stati trovati nelle rispettive abitazioni a poca distanza l'una dall'altra. L'ipotesi più accreditata è che le due donne siano state uccise. Una è stata trovata in un lago di sangue e l'altra carbonizzata. Le vittime erano di origini rumene ma vivevano a Naro da qualche tempo.

I rilievi

Sono in arrivo i Ris di Messina nelle abitazioni delle due donne trovate morte all'alba di oggi a Naro, nell'agrigentino. I Carabinieri faranno i rilievi per accertare quanto accaduto tra ieri sera e l'alba, quando le due donne sono state uccise. Una è stata trovata carbonizzata e l'altra in una pozza di sangue.