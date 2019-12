Incidente a Bagnara di Romagna, Andrea Pasini morto a 22 anni. La scoperta choc fatta dalla mamma

Ultimo aggiornamento: 14:27

Si è schiantato a pochi metri da casa sua, dove stava rientrando nella notte tra sabato e domenica. È morto così, a 22 anni, il giovanissimo, vittima di un grave incidente stradale avvenuto a Bagnara di Romagna, in provincia di Ravenna: a bordo della sua auto, è finito fuori strada dopo aver perso il controllo del mezzo e ha sfondato la recinzione di ferro di un’azienda.Un impatto talmente violento, racconta Il Resto del Carlino, che il 22enne è stato sbalzato fuori dalla macchina dopo che la stessa si è rovesciata. Sua madre, che non lo vedeva arrivare ed era preoccupata, è uscita, si è messa in auto ed è andata a cercarlo: dopo poche centinaia di metri ha visto le ambulanze e l’auto accartocciata, con i soccorsi che provavano a rianimare un giovane.