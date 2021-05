Incidente a Bari: morto bambino di 8 anni, la mamma e il fratellino ricoverati in codice rosso

Tragedia a Bari dove un bambino di otto anni è morto questa sera in ospedale a causa delle ferite riportate in un incidente stradale avvenuto sulla Statale 16. A quanto si apprende, il bambino era a bordo di un'auto con il fratellino (di cui non si conosce ancora l'età) e sua madre. L'altro bimbo e la donna, portati anche loro in ospedale in codice rosso, non sarebbero in pericolo di vita.

APPROFONDIMENTI PISA Pisa, figlio di un carabiniere si spara con la pistola del...

Pisa, figlio di un carabiniere si spara con la pistola del papà: morto a 11 anni

La prima ricostruzione

Stando ad una prima ricostruzione fatta dagli agenti della Polizia locale intervenuti per i rilievi, si sarebbe trattato di un tamponamento. L'incidente è avvenuto intorno alle 18, un'ora dopo un altro incidente in cui ha perso la vita un motociclista 36enne, sulla corsia opposta della stessa strada, all'altezza dell'uscita di Palese. Tra le ipotesi sulla causa del tamponamento, infatti, c'è quella che alcune auto abbiano rallentato per capire cosa fosse accaduto sulla corsia dov'era avvenuto il primo incidente.