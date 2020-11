Incidente in bici, papà muore alla vigilia della laurea del figlio

PADOVA - Oggi doveva essere un giorno di festa in casa Rinaldo, il coronamento del percorso di studi con la proclamazione della laurea del figlio minore Andrea. Oggi invece per Andrea, il fratello Luigi e la loro mamma, Giuseppina Bonato è il giorno del dolore, quello che strazia i cuori: ieri sulle strade del vicentino il padre e marito è rimasto vittima di un incidente stradale. Luciano Rinaldo, 70 anni pensionato, era partito felice e sorridente, pieno di entusiasmo come ogni volta che usciva con l'amata bici, dalla sua abitazione del quartiere Pontevigodarzere, per un giro con un gruppo di amici. Intorno alle 10,30 il gruppo stava percorrendo via Monticelli una strada del basso vicentino al confine tra i Comuni di Villaga e Sossano.



L'incidente in bici

Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri durante la corsa Rinaldo avrebbe urtato con la sua bici quella di un amico, l'urto lo avrebbe sbilanciato facendogli perdere il controllo della due ruote. Il settantenne è finito così sulla corsia di marcia opposta dove stava arrivando un'auto condotta da un cinquantanovenne residente a Nanto.

L'impatto è stato inevitabile e Rinaldo è finito rovinosamente sull'asfalto, le sue condizioni sono apparse subito molto gravi, per prestargli soccorso si è subito alzato in volo l'elicottero del Suem di Padova ma ogni tentativo di rianimare l'uomo è risultato vano, il medico intervenuto non ha potuto che constatarne il decesso a causa dei gravi traumi riportati nell'incidente. Intorno alle 12 una pattuglia della Polizia cittadina ha dovuto portare ai familiari la tragica notizia che ha gettato moglie e figli nella sofferenza per la gravissima perdita. «Luciano ci ha lasciato facendo una cosa che gli piaceva molto» ha detto la moglie Giuseppina.

«La bicicletta era la grande passione di papà, era stato anche membro di alcuni gruppi sportivi e con la pensione poteva coltivare il suo hobby preferito - ha aggiunto Andrea con voce rotta dal dolore - papà era solito fare trasferte anche molto più lunghe delle corse nel vicentino o verso altre mete più vicine. In sella alla sua bici era stato in Polonia o in Corsica. Era una persona socievole e squisita, con due grandi passioni la famiglia e la sua bicicletta».

Chi era Luciano Rinaldo

Luciano Rinaldo prima di arrivare alla pensione era stato dipendente dell'ospedale Sant'Antonio di via Facciolati per moltissimi anni. La notizia della sua improvvisa scomparsa ha lasciato sconvolti quanto lo conoscevano e lo stimavano. «Ho immaginato fosse accaduto qualcosa quando ho visto la Polizia fermarsi davanti alla casa di Luciano - ha raccontato una vicina - la bicicletta era la sua grande passione, spesso si fermava per raccontarmi i giri che aveva fatto, vedevi il suo entusiasmo. Mi spiace tantissimo, era una persona molto gentile, buona, sempre pronto a dare una mano: proprio una brava persona».

«Mi vengono i brividi solo a pensare che non c'è più. Sono uscito qualche volta in bicicletta con lui ma io sono uno che fa le passeggiate in bici mentre lui faceva parte anche di un gruppo sportivo - ha affermato un altro vicino - Luciano era molto socievole, sempre pronto al saluto e a fare due chiacchiere ma era anche una persona educata e rispettosa, un vicino squisito. E' terribile quanto è accaduto».

Ultimo aggiornamento: 15:19

