Schianto dopo la discoteca: morta ragazza di 18 anni. Grave il fidanzato, guidava senza patente

Una diciottenne è morta in un incidente stradale al rientro dalla discoteca . Era in auto con il fidanzato, che era alla guida malgrado la polizia gli avesse sequestrato la patente poche ore prima. Al ragazzo era stato dato un permesso per il solo rientro a casa. Ma la coppia si è recata in discoteca. Al mattino, viaggiando verso casa, c'è stato lo schianto, a Musile di Piave ( Venezia ). Dai test sarebbe emerso o la positività all'alcol del giovane alla guida. Il 19enne è in ospedale in coma.