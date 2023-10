Incidente in Ferrari, morti carbonizzati due passeggeri in Sardegna: lo schianto dopo un frontale con un camper

Schianto in Ferrari, due morti in Sardegna: sono marito e moglie, svizzeri di 67 e 63 anni, le vittime dell'incidente stradale avvenuto stamani lungo la statale 195, a San Giovanni Suergiu, nel Sulcis. I due, che stavano partecipando ad un raduno di auto sportive nel sud Sardegna, viaggiavano a bordo di una Ferrari che, secondo la ricostruzione di carabinieri e polizia locale, durante un sorpasso si è scontrata con un camper con a bordo alcuni turisti.

A causa dell'impatto la Ferrari è volata fuori strada, ribaltandosi e prendendo fuoco.

Morti sulla Ferrari, cosa è successo

Una Lamborghini che seguiva la Ferrari con a bordo due francesi è rimasta coinvolta nell'incidente, finendo fuori strada. Sia gli occupanti di quest'ultima auto sia quelli del camper non hanno riportato gravi ferite. Le due auto sportive stavano partecipando a un raduno che partiva stamattina da Teulada e si sarebbe concluso fra qualche giorno ad Olbia. Oggi era prevista una tappa a Masua.

LA VICENDA

Erano partiti dal Forte Village, in strada numerose auto come Ferrari e Lamborghini nell'ambito della Sardinia Supercar Experience. La destinazione finale della giornata era Mores, ma in quel momento la direzione era Porto Flavia. Lungo il tragitto, su un rettilineo della 195 a San Giovanni Suergiu, il terribile frontale – durante un sorpasso – tra un camper svizzero e una Ferrari, che ha preso il volo per poi incendiarsi. Gli occupanti del veicolo, una coppia di svizzeri, sono morti carbonizzati. Il marito aveva 67 anni, la moglie 63. Per oggi avevano previsto un pranzo a Masua, la macchina di lusso era stata noleggiata per partecipare alla manifestazione.