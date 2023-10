Incidente a Palestrina, morti moglie e marito: gravi i loro figli di 5 e 10 anni. Tra le vittime Maurizio Ponzo, chef di Zagarolo

Una famiglia distrutta. Marito e moglie di 38 anni sono morti in un incidente stradale avvenuto ieri sera a Carchitti, frazione del comune di Palestrina (Roma). Le vittime sono Maurizio Ponzo, chef che lavorava in un ristorante di Zagarolo e Alessandra Corradi. I due figli minorenni, di 5 e 10 anni, sono rimasti feriti in modo grave e trasportati in codice rosso, uno al policlinico Gemelli e l'altro all'ospedale Bambin Gesù. Sul posto sono intervenuti i carabinieri dell'aliquota radiomobile della compagnia e della stazione di San Cesare che hanno eseguito i rilievi.

Lo schianto

Da una prima ricostruzione, per cause in corso di accertamento un'auto Audi A6 con due persone a bordo ha invaso la carreggiata opposta scontrandosi frontalmente con una Renault Clio con a bordo la famiglia.