Scopre di essere incinta e si uccide a 23 anni: «Aveva chiesto di poter abortire»

Venerdì 9 Agosto 2019, 17:17 - Ultimo aggiornamento: 09-08-2019 17:48

Scopre di essere incinta e chiede di poter abortire , ma poche ore dopo aver fatto la richiesta si uccide., 23 anni, è stata trovata priva di vita in casa sua dopo aver scoperto di aspettare un bambino . La giovane ragazza aveva chiamato disperata il suo fidanzato, dandogli la notizia, e minacciando di compiere un gesto folle.Secondo quanto riporta il Sun, una volta nell'appartamento i poliziotti l'hanno trovata con dei vetri vicino al corpo insanguinato. La giovane pare soffrisse di disturbi psichici, aveva già avuto due bambini che però le erano stati tolti e da pochissimo tempo aveva scoperto di esseredi 4 settimane, ma questa volta era sua intenzione non portare a termine la. La notizia deve averla però profondamente scossa, tanto che ha scelto di togliersi la vita.Dopo aver appreso la notiziaha chiamato il fidanzato, chiedendolo di avvertire i servizi sociali, perché lei si sarebbe suicidata. Il compagno ha subito lanciato l'allerta, ma quando le autorità sono intervenute, purtroppo era troppo tardi per la ragazza.