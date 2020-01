Mestre, influenza non curata: in fin di vita a 40 anni all'ospedale. I medici: «Non era vaccinato»

Influenza non curata: in fin di vita a 40 anni all'ospedale. I medici: «Non era vaccinato» I medici: «Non era vaccinato»

Ultimo aggiornamento: 22:12

. In gravissime condizioni per un. Unsta lottando disperatamente tra la vita e la morte da, ricoverato inall’ospedale dell’, attaccato a una macchina. L'uomo ha contratto il virus e dopo i primi sintomi tipici, la febbre alta su tutti, la situazione poco per volta è degenerata finché è stato necessario il trasporto d’urgenza inI medici hanno accertato un grave problema respiratorio e le sue condizioni sono ora critiche, tanto da essere sottoposto in, la tecnica che supporta le funzioni vitali dei polmoni e del cuore mediante circolazione extracorporea. Le prossime ore potranno dare ulteriori indicazioni sull’evoluzione del quadro clinico. «È un paziente giovane, senza problemi di salute, che non era vaccinato – spiega il direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Ulss 3– Di per sé l’influenza è una malattia non grave, ma non per questo va presa sotto gamba. Purtroppo ci sono casi, come questo, dove le complicazioni sono particolarmente serie».