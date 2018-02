Jessica, il dramma della mamma: «Ho scoperto dai giornali che mia figlia era morta, nessuno mi ha avvertita»

Lunedì 19 Febbraio 2018, 11:52 - Ultimo aggiornamento: 19-02-2018 16:40

La mamma di Jessica Faoro racconta del momento in cui ha scoperto che la figlia era morta. La 19enne è stata trovata senza vita lo scorso 7 febbraio in via Brioschi a Milano.«Mi hanno mandato un link ad un articolo di giornale con la notizia: l'ho saputo così. Nessuno mi ha contattata, nemmeno una telefonata», racconta la donna in un'intervista a Quarto Grado. Poi parla anche di Alessandro Garlaschi, l'uomo con cui viveva la figlia accusato di averla ammazzata dopo un rifiuto da parte della 19enne: «Mi deve spiegare perché l'ha fatto. Spero che venga condannato».Sembra che Garlaschi avesse una vera e propria ossessione per Jessica a cui avrebbe proposto più volte rapporti di tipo sessuale. La ragazza, da poco uscita da una casa per ragazze madri e fidanzata con un suo coetaneo, ha sempre provato ad allontanare l'uomo, che però, secondo le prime indagini, all'ennesimo rifiuto avrebbe compiuto il folle gesto.