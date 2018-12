Jessica, ergastolo per il killer: la 19enne uccisa con 85 coltellate

«Sono felice, di più non si poteva dare, auguro a Garlaschi un felice soggiorno nella sua nuova residenza». Sono le parole di Stefano Faoro, padre di Jessica. «Non lo odio - ha aggiunto Faoro - provo indifferenza per lui, è un uomo inutile, è un omuncolo». E ancora: «Questa sentenza non mi ridarà mia figlia, non mi ridarà un futuro». Anche la madre della ragazza, Annamaria Natella, ha commentato: «Speravo in questo ergastolo, anche se non mi ridarà indietro mia figlia».

E' stato condannato all'ergastolo Alessandro Garlaschi, il tramviere imputato a Milano per l'uccisione di Jessica Valentina Faoro, la 19enne uccisa con 85 coltellate lo scorso 7 febbraio in un appartamento in via Brioschi a Milano. Il killer si è presentato per la prima volta oggi aula.