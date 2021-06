Johnson&Johnson, 54enne in rianimazione a Bari giorni dopo il vaccino. «Ischemia, era in cura per una trombosi»

Arriva da Bari la segnalazione di un nuovo sospetto evento avverso in seguito al vaccino Johnson&Johnson. Un 54enne è ricoverato in rianimazione dallo scorso 12 giugno al Policlinico di Bari in prognosi riservata per «un evento avverso di tipo ischemico» che si è verificato in «un periodo successivo alla vaccinazione» anti-Covid. Lo rende noto la struttura ospedaliera del capoluogo pugliese che annuncia di aver segnalato «il sospetto caso avverso all'Aifa».

A quanto apprende l'Ansa, l'uomo era stato vaccinato il 26 maggio con Johnson&Johnson, nei giorni successivi ha avuto un malore e, in un altro ospedale barese, gli hanno prescritto una terapia farmacologica «per trombosi venosa periferica». Le condizioni sono però peggiorate e il 12 giugno il 54enne è stato portato al pronto soccorso del Policlinico e ricoverato in rianimazione. «Si precisa - conferma il Policlinico di Bari - che l'uomo è arrivato al pronto soccorso il 12 giugno scorso già in terapia farmacologica prescritta in altra sede, per trombosi venosa periferica».