è stato il male minore, per alcuni ospiti di una sala scommesse a Chieri, nel torinese, dove un soffitto è crollato durante la partita Juventus-Napoli di ieri sera. Due persone sono infatti rimaste ferite, per un'incidente le cui cause sono in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco.



I due feriti sono stati trasportati per precauzione in ospedale, dove sono stati sottoposti agli accertamenti del caso. È accaduto in una sala scommesse in via Dante.

Lunedì 23 Aprile 2018, 11:07 - Ultimo aggiornamento: 23-04-2018 11:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il gol di Koulibaly