Acilia, girava armato di pistola in manette il “baby boss”

Fermato durante un ordinario controllo della Guardia di Finanza di Ostia è stato arrestato perché girava con una pistola in tasca. Protagonista della vicenda, P.P., 25enne di Acilia, già salito agli onori delle cronache per essere tra i responsabili del pestaggio di un 17enne, avvenuto nell’ottobre del 2017, all’esterno di una discoteca dell’Eur. Il giovane finì in coma proprio per scappare da chi poco prima lo aveva aggredito. L’inchiesta portò all’identificazione di dieci ragazzi tra cui il 25enne che ieri è stato trovato con una pistola, di dubbia provenienza, addosso. I movimenti sospetti di P.P. non sono passati inosservati alle fiamme gialle del Lido che stavano monitorando la piazza di spaccio di Acilia. I militari hanno bloccato il giovane, infatti, mentre passeggiava per le strade di San Giorgio, poco prima dell’ora di cena. Il 25enne si aggirava all’ombra dei palazzoni popolari, centro dei traffici di droga del litorale. In tasca aveva alcune migliaia di euro.

Giovane di età, P.P. ha legami con la criminalità che conta. È molto vicino al gruppo emergente che sfidò bande criminali sulla gestione della droga proprio sulla piazza di Acilia. Ai militari che lo tenevano d’occhio non ha saputo fornire dettagli sul possesso della pistola che è stata sequestrata e sottoposta ad accertamenti. Le fiamme gialle la dovranno analizzare per capire dalla matricola la provenienza e, soprattutto, per accertare che non sia stata già utilizzata in precedenza. È senza sosta l’impegno della Guardia di Finanza di Ostia nella lotta al traffico di stupefacenti tra il litorale e l’hinterland. Ieri, l’ultimo arresto brillante per sgominare le holding dello spaccio.

Domenica 20 Gennaio 2019, 11:22 - Ultimo aggiornamento: 20-01-2019 12:33

