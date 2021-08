Ladispoli, la moglie di Massimo Armeni: «Racconterò ai nostri figli del padre morto da eroe»

«Ho capito che non ce l’avrebbe fatta. Mio marito si era tuffato per salvare i nostri figli». Carla, moglie del padre eroe Massimo Armeni, ha rivissuto quei momenti drammatici sulla spiaggia di Ladispoli ieri mattina nel comando della polizia locale. Un breve colloquio con il comandante, Sergio Blasi, per espletare le formalità, tra cui l’ufficialità della consegna della salma per organizzare il rito funebre. La tragedia giovedì intorno alle...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati