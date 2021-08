Lecce, ladri alla stazione di servizio: bottino di 100 euro. La cassaforte resta inviolata

Colpo da pochi euro e qualche pacchetto di sigarette alla stazione di servizio Ip lungo la tangenziale Ovest di Lecce. Si tratta dello stesso tratto di strada dove, tre mesi fa, un altro furto aveva interessato un distributore di carburanti Ip, ma sul versante opposto della carreggiata. Stavolta, tuttavia, i ladri non sono riusciti a forzare una delle due casseforti presenti, che sono state entrambe sradicate e portare all'aperto nel tentativo di riuscire ad aprirle.

Il colpo

I malviventi si sono messi al lavoro intorno alle 3 e mezzo della scorsa notte: hanno forzato una porta laterale dell’area carburanti e si sono introdotti nel bar direttamente dalla parte retrostante. Hanno rubato 100 euro dalla cassa e qualche pacchetto di bionde dagli scaffali, mirando poi alle due casseforti. Scassinata la prima, i ladri hanno trovato un'amara sorpresa: all'interno, c’era l’impianto di videosorveglianza che è stato danneggiato.

La seconda cassaforte, invece, non sono riusciti ad aprirla e, dopo qualche tentativo, forse disturbati dall'arrivo di qualcuno, i ladri si sono dati alla fuga con il loro magro bottino. Sul posto, per le indagini, sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile di Lecce.

Il precedente

Lo scorso maggio, la stazione di servizio “gemella” lungo la tangenziale, ma in direzione di Gallipoli, era stata oggetto della razzia dei ladri che avevano praticato un buco nel muro per poi fuggire con un ben più nutrito malloppo, stimato in circa 25mila euro.