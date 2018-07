Legionella, i contagiati a Bresso diventano 40

Drammatico balco del numero delle persone contagiate dall'ondata di legionella che in queste settimane ha colpito, cittadina alle porte di Milano: da 33 a 40, tre i morti. Lo comunica, in una nota, l'Ats Città Metropolitana del capoluogo lombardo.LEGGI ANCHE: Legionella, terza vittima nel milanese: attivata una task force Dei 7 nuovi casi tra ieri sera e oggi, 3 si sono presentati all'ospedale Niguarda, due sono stati ricoverati mentre uno ha ricevuto la terapia antibiotica domiciliare; 3 si sono rivolti e sono stati ricoverati all'ospedale Bassini, mentre in un caso l'infezione è stata riconosciuta direttamente dal medico di famiglia e, considerate le condizioni del malato, si è optato per la degenza domiciliare.Nonostante l'allerta rimanga alta, la situazione clinica dei cittadini di Bresso che hanno contratto il batterio - afferma l'Ats - non risulta essere preoccupante. Con riferimento alle persone ancora ricoverate: 11 si trovano all'ospedale Niguarda e 7 all'ospedale Bassini. Tutti i pazienti sono stabili o in fase di remissione.