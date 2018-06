Lifeline: «La Valletta ha autorizzato l'ingresso nelle acque maltesi»

Il via libera è finalmente arrivato: la nave Lifeline, carica di 224 migranti da sette giorni e costretta a sostare in alto mare, «ha ricevuto» il permesso per entrare in acque maltesi, e cercare riparo dalle cattive condizioni meteo che hanno reso difficile la vita su un'imbarcazione non adatta a trasportare più di una cinquantina di persone ed ora esposta a raffiche di vento che arrivano a 30 nodi. Lo ha riferito l'Ong con un tweet ripreso dal Times of Malta .





Poi l'annuncio del premier premier maltese Joseph Muscat, in conferenza stampa:

. La colpa della vicenda ricade sul capitano. La Lifeline sarà sequestrata per l'avvio di un'indagine, il capitano dell'imbarcazione ha ignorato le leggi internazionali, non si è trattato di uno scontro tra due stati membri. La nave dovrà essere tenuta sotto sequestro fino alla conclusione dell'inchiesta della magistratura maltese, che indaga sul fatto che l'Olanda ha ufficialmente confermato, nero su bianco, che la nave non è nel loro registro navale e che l'imbarcazione risulta come nave da diporto e che come tale non può compiere intercettazioni di naufraghi».



Sono finora otto i Paesi Ue che hanno accettato le eventuali ricollocazioni sul loro territorio dei migranti a bordo della nave Lifeline. Lo ha riferito il premier maltese Joseph Muscat. Oltre alla stessa Malta, hanno accettato di accogliere i migranti della Lifeline anche Italia, Olanda, Belgio Lussemburgo, Portogallo, Irlanda e Francia, ha detto Muscat, ringraziando i governi di questi Paesi. Anche la Germania, ha fatto sapere il ministro dell'Interno tedesco Horst Seehofer, accetterà una quota di migranti della Lifeline, a patto che la nave della ong venga posta sotto sequestro.











Attacco al ministro tedesco. Intanto continua la polemica internazionale innescata dal caso LIfeline: i l ministro dell'Interno tedesco Horst Seehofer «agisce come una versione tedesca del collega italiano Salvini e rende il governo tedesco complice della mancata assistenza a persone in pericolo». Lo dice Axel Steier, di Lifeline, in un comunicato. «Se la situazione a bordo della nave subirà un'escalation a causa delle condizioni di sfinimento e debolezza delle persone a bordo, e del peggioramento del tempo, Seehofer ne avrà piena responsabilità», aggiunge nella nota che sembra adessa almeno in parte superata dal via libera delle autoritè maltesi. La nave, che aveva raccolto i migranti al largo della Libia, era ferma da cinque giorni al limitare delle acque maltesi.Intanto continua la polemica internazionale innescata dal caso LIfeline: i

Mercoledì 27 Giugno 2018, 10:53 - Ultimo aggiornamento: 27-06-2018 14:09

«Nel pomeriggio la nave potrà attraccare