Livigno, madre e figlia travolte da valanga. Svizzera: morti tre scialpinisti

Madre e figlia di due anni se la sono vista brutta oggi a Livigno (Sondrio) dove una valanga è caduta su una strada dove in quel momento transitava un'auto che è stata investita dalla massa di neve. Ferite la conducente e la figlioletta di soli 2 anni. Entrambe sono state ricoverate in ospedale a Sondrio (Sondrio) ma non dovrebbero essere in pericolo di vita. Sul posto carabinieri, Vigili del fuoco volontari di Livigno.



Tre cittadini sono morti e due sono stati ricoverati dopo una valanga, in Svizzera, nell'area della località sciistica di Fiescheralp. Lo hanno confermato alla Dpa fonti del ministero degli Esteri iberico. Non è chiaro se nella tragedia siano coinvolti anche persone di altre nazionalità. La valanga, secondo El Pais, si è verificata quando il gruppo di spagnoli era a quota 2450 metri.



La valanga si è staccata ieri pomeriggio dalla montagna a Fiesc, riferisce oggi l'agenzia di stampa svizzera Ats. Le persone travolte stavano effettuando un'escursione con pelli di foca. I sopravvissuti sono stati liberati dalla neve nella tarda serata di ieri e trasportati all'ospedale in elicottero, mentre i tre corpi senza vita dovrebbero essere recuperati in giornata. Il gruppo, secondo una prima ricostruzione dei fatti, è stato investito da una colata di neve a una quota di 2.450 metri mentre cercava di raggiungere Fischeralp, precisano i media svizzeri.

