Federica Pellegrini, lo sfogo social: «Figli? Smettetela di chiedermelo, se non arriveranno non fa niente»

Dopo una carriera stellare, Federica Pellegrini si è sempre dichiarata pronta a diventare mamma. Ma, evidentemente, la Divina inizia a soffrire la pressione. «Quando fai figli?», «Quando diventi mamma?», queste sono le domande che l'ex nuotatrice, a quanto pare non vuole più sentirsi rivolgere. La campionessa di nuoto, assieme al marito Matteo Giunta, probabilmente sta incontrando più problemi del previsto e su Instagram ha voluto rispondere per le rime all'ennesima domanda sulla maternità.

Lo sfogo social

Una volta tramontata una carriera che ha fatto sognare l'Italia intera, Federica Pellegrini non ha mai nascosto di di voler diventare mamma. Attraverso molte interviste ha infiammato il gossip con la sua voglia di figli, ma la Divina inizia ad accusare un argomento sempre più frequente e, probabilmente, doloroso. Così in una storia su Instagram ha voluto rispondere ai suoi fan che quasi quotidianamente le ripropongono lo stesso questito. Uno sfogo social che ha lasciato di stucco i suoi tanti ammiratori. «Questa è una cosa che mi viene richiesta spesso, in maniera molto assidua - ha spiegato Federica nel question time -. E la sto cominciando a trovare un po' pesante e non tanto per la domanda in sé, perché la bellezza di avere figli è una cosa ineguagliabile nella vita. Però sembra quasi che se non venissero, se non ci fossero, io mi debba sentire meno realizzata di quella che sono. No, assolutamente no. Quindi se arriveranno, arriveranno, se non arriveranno, ciccia, ma la mia vita andrà avanti comunque».

Il gossip sulla gravidanza

Federica Pellegrini e il suo Matteo Giunta sono stati ospiti, poche ore fa, di Maria De Filippi a C'è Posta per Te. I due sono apparsi felici e sorridenti, ma evidentemente la presa di posizione avuta sui social è figlia del recente gossip rilanciato dal settimanale DiPiù, che qualche settimana fa aveva parlato di una presunta gravidanza per l'ex campionessa di nuoto. Stando a quanto riportato dal settimanale a fine gennaio, nell'ultimo periodo la storica campionessa di nuovo appare spesso con maglioni e tute oversize e, inoltre, si fa vedere sempre di meno in pubblico. Questo avrebbe fatto pensare che Federica Pellegrini sia in realtà in dolce attesa. Matteo Giunta, suo marito, avrebbe risposto con un sorriso alla domanda. Un'ipotesi, però, che dopo il suo sfogo sarebbe da escludere.