Luca Traini, il "nazi-giustiziere" accusato di strage aggravata dal razzismo: in casa trovata copia del Mein Kampf

È stato trasferito in carcere Luca Traini, il 28enne che ieri ha tentato di fare una strage di migranti a Macerata. L'uomo ha lasciato la caserma dei Carabinieri all'una di notte: a testa alta e sguardo dritto davanti a sé non ha detto una parola ai cronisti che erano ad attenderlo. Traini è ora nel carcere di Montacuto, lo stesso dove è rinchiuso Innocent Oseghale, il nigeriano presunto assassino di Pamela.



Strage aggravata dalle finalità di razzismo è l'accusa formulata dalla procura di Macerata. Al giovane sono stati contestati anche porto abusivo di armi ed altri reati. I carabinieri depositeranno domani un'informativa alla procura. I magistrati chiederanno quindi la convalida del provvedimento.



Una copia del Mein Kampf, una bandiera con la croce celtica e altre pubblicazioni riconducibili all'estrema destra sono stati sequestrati dai Carabinieri a Tolentino, a casa della madre di Luca Traini.

Gli investigatori hanno anche sequestrato i computer dell'uomo per verificare se vi siano elementi utili alle indagini anche se, spiegano, i fatti sembrano abbastanza chiari: Traini avrebbe maturato l'intenzione di compiere la strage negli ultimi giorni, subito dopo l'assassinio di Pamela.



Proprio la morte brutale di Pamela Mastropietro sarebbe infatti all'origine della tentata strage di ieri. Traini lo ha ribadito ai Carabinieri. «Ero in auto e stavo andando in palestra quando ho sentito per l'ennesima volta alla radio la storia di Pamela. Sono tornato indietro - avrebbe raccontato - ho aperto la cassaforte e ho preso la pistola».



Dopo essere stato arrestato Traini ha reso ampie dichiarazioni spontanee. Non è stato quindi formalmente interrogato dai magistrati che potrebbero comunque risentirlo nei prossimi giorni. Tra Traini e Pamela non sono tuttavia emersi rapporti diretti di alcun tipo.



Il giovane è stato messo in un reparto separato da quello in cui si trova Innocent Oseghale, presunto assassino di Pamela Mastropietro «e tenuto accuratamente lontano anche da altri detenuti di colore» dicono dalla casa circondariale.

Domenica 4 Febbraio 2018, 09:51 - Ultimo aggiornamento: 04-02-2018 14:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA